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14:52, 31 января 2023Россия

Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности

Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа исключено временное ограничение на установление режима террористической угрозы — решение о его введении становится бессрочным и действует до его отмены.

До указа главы государства уровень террористической опасности в регионе мог устанавливаться максимум на 15 суток. Из-за этого граничащие с Украиной регионы — в частности, Белгородская, Курская и Брянская области, — постоянно продлевали введенный режим и регулярно информировали об этом жителей.

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Национальный антитеррористический комитет выделяет три уровня террористической опасности, ссылаясь на Федеральный закон «О противодействии терроризму», — повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). Первый вводится при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта, второй — при наличии подтвержденной информации о такой возможности. Критический уровень подразумевает под собой ситуацию, когда есть информация о совершенном теракте или о действиях, создающих непосредственную его угрозу.

В регионах, где действует высокий уровень террористической опасности, с 19 октября введен средний уровень реагирования. Он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.

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Анастасия Шейкина
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