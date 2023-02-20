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12:45, 20 февраля 2023Россия

Власти заявили о продолжающихся обстрелах двух российских сел

Курский губернатор Старовойт заявил о продолжающихся обстрелах ВСУ сел Гуево и Горналь

Фото: Martin Meissner / AP

Продолжились обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По информации властей, пострадавших и разрушений в результате атак со стороны Украины нет, но в Горнале перебита линия электропередачи, пояснил Старовойт.

«Как только позволят требования безопасности, ремонтные бригады приступят к ликвидации обрывов», — пообещал курский губернатор.

Накануне стало известно, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся курский поселок Краснооктябрьский. В результате атаки жители остались без электроснабжения.

До этого при обстреле со стороны Украины Шебекинского городского округа Белгородской области погиб один человек.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей Минобороны.

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Анна Щербакова
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