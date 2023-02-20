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11:19, 20 февраля 2023Россия

Силовиков в граничащем с Украиной регионе перевели на усиленный режим работы

Курский губернатор Старовойт: силовиков в регионе перевели на усиленный режим работы

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Силовые ведомства и дружинники Курской области с понедельника, 20 февраля, переведены на усиленный режим несения службы. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Власти допускают что в праздничные дни в Курской области возможны террористические проявления, диверсии, провокации, пояснил он.

«МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы», — сказал Старовойт на оперативном совещании.

Кроме того, курский губернатор обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле курского поселка Краснооктябрьский со стороны Украины. По его данным, в результате атаки никто из людей не пострадал, однако в домах жителей пропало электроснабжение.

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Анна Щербакова
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