Силовиков в граничащем с Украиной регионе перевели на усиленный режим работы

Курский губернатор Старовойт: силовиков в регионе перевели на усиленный режим работы

Силовые ведомства и дружинники Курской области с понедельника, 20 февраля, переведены на усиленный режим несения службы. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Власти допускают что в праздничные дни в Курской области возможны террористические проявления, диверсии, провокации, пояснил он.

«МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы», — сказал Старовойт на оперативном совещании.

Кроме того, курский губернатор обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле курского поселка Краснооктябрьский со стороны Украины. По его данным, в результате атаки никто из людей не пострадал, однако в домах жителей пропало электроснабжение.