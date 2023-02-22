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13:18, 22 февраля 2023Россия

В Белгородской области снаряд попал в детский магазин

Shot: снаряд ВСУ попал в детский магазин в белгородском Шебекино, там начался пожар

Кадр: Telegram-канал Shot

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в детский магазин «Бэмби» в Шебекино Белгородской области, после чего там начался пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Данные о пострадавших сейчас уточняются. Информацию о попадании снаряда в детский магазин подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его сведениям, в результате атаки со стороны Украины один мужчина получил осколочные ранения, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

К месту выехали спасатели и правоохранители, пояснил Гладков в Telegram-канале.

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Анна Щербакова
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