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11:14, 23 февраля 2023Россия

Стала известна судьба пилота упавшего в Белгородской области самолета

Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался

Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался. О его судьбе стало известно ТАСС от собеседника в силовых структурах.

«Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — рассказали агентству.

О падении самолета Минобороны в Валуйском городском округе ранее 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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Алина Гончарова
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