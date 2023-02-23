Стала известна судьба пилота упавшего в Белгородской области самолета

Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался

Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался. О его судьбе стало известно ТАСС от собеседника в силовых структурах.

«Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — рассказали агентству.

О падении самолета Минобороны в Валуйском городском округе ранее 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС.