Стала известна судьба пилота упавшего в Белгородской области самолета
Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался
Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета Су-24 катапультировался. О его судьбе стало известно ТАСС от собеседника в силовых структурах.
«Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — рассказали агентству.
О падении самолета Минобороны в Валуйском городском округе ранее 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС.