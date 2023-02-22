Число пострадавших при обстреле ВСУ российского города вновь увеличилось

Губернатор Белгородской области Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного города Шебекино вновь выросло. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, после обстрела насчитывается уже три пострадавших.

«Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков.

У другого пострадавшего диагностировали контузию, у третьего — осколочные ранения.

ВСУ атаковали Белгородскую область днем 22 февраля. Один из снарядов попал в торговый центр, после чего в здании начался пожар. По словам Гладкова, сейчас пожар ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции. Также в результате обстрела повреждена кровля одного из частных жилых домов.