Число пострадавших в результате обстрела ВСУ российского города увеличилось

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором пострадавшем в результате обстрела ВСУ

Число пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области увеличилось до двух. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 22 февраля.

«В ЦРБ доставлен еще один пострадавший — мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести», — написал он.

⠀

Ранее сообщалось об одном пострадавшем: местный житель получил осколочные ранения. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое.

ВСУ атаковали Белгородскую область днем 22 февраля. Один из снарядов попал в торговый центр, после чего в здании начался пожар. По словам Гладкова, сейчас пожар ликвидирован. Спасатели проливают и охлаждают конструкции. Также в результате обстрела повреждена кровля одного из частных жилых домов.