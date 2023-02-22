Стало известно о пострадавшем в результате обстрела ВСУ российского города

В результате обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области пострадал мужчина

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 22 февраля.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

По словам Гладкова, снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся.