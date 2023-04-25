Названа предварительная причина крушения вертолета санавиации под Волгоградом

«112»: предварительной причиной крушения вертолета под Волгоградом стала неисправность

Вертолет санавиации «Ансат» мог потерпеть крушение в Волгоградской области из-за технической неисправности. Такую предварительную причину назвал Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, пилот вертолета вылетел с площадки областного кардиоцентра и отправился в авиационный клуб «Аэросоюз Волгоград» в поселке Ерзовка. Он доложил диспетчеру о заходе на посадку, но так и не приземлился в заявленном месте.

Обломки воздушного судна обнаружили в ночь на вторник, 25 апреля, в пяти километрах от населенного пункта Ерзовка. Погиб 65-летний пилот, управлявший «Ансатом», пассажиров на борту вертолета не было.

Об авиакатастрофе под Волгоградом стало известно 25 апреля. Воздушное судно «Ансат» летело в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится его место дислокации.