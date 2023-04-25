Вертолет санавиации разбился в российском регионе

Вертолет санавиации разбился в Волгоградской области, один человек погиб

Вертолет санитарной авиации разбился в Волгоградской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы российского региона.

Как уточнил источник, в результате крушения погиб один человек. По предварительным данным, воздушное судно «Ансат» летело в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится его место дислокации.

28 февраля в Мурманской области разбился вертолет. Пострадали четыре человека. На борту воздушного судна находилось восемь человек.

23 февраля сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны России. В результате происшествия погиб летчик. В Минобороны подчеркивали, что Су-25 упал в безлюдной местности и разрушений на земле нет.