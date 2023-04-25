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09:26, 25 апреля 2023Силовые структуры

Начато расследование после падения вертолета санавиации в российском регионе

СКР возбудил дело по факту падения вертолета санавиации в Волгоградской области
Начало событий в новости Названа предварительная причина крушения вертолета санавиации под Волгоградом

Кадр: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолета санавиации в Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр для установления обстоятельств и причин ЧП.

По данным СКР, ранним утром 25 апреля на открытом участке местности у российского поселка Ерзовка были обнаружены упавший вертолет «Ансат» и тело пилота 1967 года рождения.

Следствие рассматривает различные версии катастрофы. Сообщалось, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Вертолет вылетел с площадки областного кардиоцентра и отправился в авиационный клуб «Аэросоюз Волгоград» в поселке Ерзовка. Пилот доложил диспетчеру о заходе на посадку, но так и не приземлился в заявленном месте.

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Любовь Ширижик
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