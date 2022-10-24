Раскрыта причина крушения Су-34 в Ейске

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Такую причину катастрофы ТАСС раскрыли в силовых структурах.

Там отметили, что в момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков самолета. «Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — заявил источник.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 упал в жилом квартале дома. По официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете.