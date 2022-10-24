Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:10, 24 октября 2022Россия

Раскрыта причина крушения Су-34 в Ейске

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Такую причину катастрофы ТАСС раскрыли в силовых структурах.

Там отметили, что в момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков самолета. «Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — заявил источник.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 упал в жилом квартале дома. По официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине
Названо блюдо для замены полноценного обеда
Раскрыта причина крушения Су-34 в Ейске
Европе предрекли рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth
Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС
В Швейцарии предупредили о тяжелой зиме через год
Samsung начал набирать персонал в России
Мужчина проиграл в баскетбол подруге и убил ее от обиды
Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.