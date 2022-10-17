Минобороны назвало причину падения самолета на жилой дом в Краснодарском крае

В Минобороны заявили, что причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание двигателя

Причиной крушения военного самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края стало возгорание двигателя при взлете. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты. На месте падения воздушного судна началось возгорание топлива.