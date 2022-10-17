Минобороны подтвердило крушение Су-34 в Ейске

МО сообщило, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для тренировочного полета

При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) потерпел крушение самолет Су-34. Информацию об этом подтвердило Минобороны России, передает ТАСС.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По данным Министерства обороны, двум пилотам удалось катапультироваться. Возможной причиной случившегося стало возгорание двигателя при взлете.

Как рассказали очевидцы, при падении самолета было видно возгорание. Один из свидетелей поделился, что видел из окна квартиры, как летел самолет, а в носовой части было что-то похожее на открытый огонь.

Также в сети появились кадры с места падения Су-34. На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем.