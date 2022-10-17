МО РФ: экипаж упавшего на жилой дом в Ейске Су-34 катапультировался

Стала известна судьба пилотов упавшего в Ейске самолета Су-34. По сообщению Минобороны России, двум пилотам удалось катапультироваться.

Как уточняется в распространенном ведомством сообщении, одной из версий крушения военного борта могли стать неполадки двигателя.

Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По сообщениям очевидцев, на дом упал самолет.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы подтвердил падение военного самолета — предположительно, им оказался Су-34.