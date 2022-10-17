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18:58, 17 октября 2022Россия

Стала известна судьба пилотов упавшего в Ейске самолета

МО РФ: экипаж упавшего на жилой дом в Ейске Су-34 катапультировался

Фото: Telegram-канал «Абзац»

Стала известна судьба пилотов упавшего в Ейске самолета Су-34. По сообщению Минобороны России, двум пилотам удалось катапультироваться.

Как уточняется в распространенном ведомством сообщении, одной из версий крушения военного борта могли стать неполадки двигателя.

Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По сообщениям очевидцев, на дом упал самолет.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы подтвердил падение военного самолета — предположительно, им оказался Су-34.

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Валерий Розенберг
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