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18:38, 17 октября 2022Россия

Самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае

Военный самолет упал на жилые дома в городе Ейске Краснодарского края

Фото: Telegram-канал «Абзац»

В городе Ейск Краснодарского края самолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По словам очевидцев, самолет был военным, пилот катапультировался перед падением.

Telegram-канал Shot уточняет, что самолет упал близ многоэтажного дома, но после взрыва огонь перекинулся на здание. Канал «112» добавляет, что в результате пожара повреждено минимум 15 квартир.

Как стало известно, упавшим самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в сети появились кадры с места падения самолета. На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов.

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Антон Похиляк
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