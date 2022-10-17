Самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае

Военный самолет упал на жилые дома в городе Ейске Краснодарского края

В городе Ейск Краснодарского края самолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По словам очевидцев, самолет был военным, пилот катапультировался перед падением.

Telegram-канал Shot уточняет, что самолет упал близ многоэтажного дома, но после взрыва огонь перекинулся на здание. Канал «112» добавляет, что в результате пожара повреждено минимум 15 квартир.

Как стало известно, упавшим самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в сети появились кадры с места падения самолета. На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов.