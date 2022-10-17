Появилось новое видео с места падения самолета на российский жилой дом

Очевидцы опубликовали видео из Ейска Краснодарского края, где на жилые дома упал самолет

Самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае

Начало событий в новости Самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае

Появилось новое видео из Ейска Краснодарского края, где в районе жилых домов упал самолет. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал НТВ.

По данным SHOT, воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Местные жители также опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета. Предположительно, это катапультировавшийся пилот.

«Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу сообщает, что разбившийся самолет, предположительно, является военным Су-34.