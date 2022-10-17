После падения самолета на жилой дом в Ейске в небе заметили парашют
«Ъ»: очевидцы опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета в Ейске
Очевидцы опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета в Ейске. Снимок опубликован в Telegram-канале издания «Коммерсантъ».
На кадре видно, предположительно, катапультировавшегося пилота в небе рядом с горящим жилым зданием.
Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По сообщениям очевидцев, на дом упал самолет.
Позже «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы подтвердил падение военного самолета — предположительно, им оказался Су-34.