Власти Ейска сообщили о падении самолета Су-34 на жилой дом

На жилой дом в Ейске Краснодарского края упал истребитель Су-34

Упавшим на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом со ссылкой на единую диспетчерскую службу сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что власти выясняют дополнительную информацию о случившемся.

Минобороны России подтвердило крушение Су-34. В ведомстве уточнили, что это произошло при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

По данным Telegram-канала «112», два пилота воздушного судна успели катапультироваться.

Ранее в сети появилось множество видеозаписей, на которых был запечатлен пожар в жилом доме Ейска — очевидцы утверждали, что в здание врезался самолет, после чего произошел мощный взрыв и началось возгорание.