Появилось фото мощного взрыва в Ейске

Журналист Коц опубликовал фото мощного взрыва в Ейске

Очевидцы запечатлели на фото мощный взрыв, прогремевший в Ейске Краснодарского края. Кадр опубликовал Telegram-канал издания «Коммерсантъ».

На снимке видно горящее жилое здание. Над зданием — черный дым. Судя по фотографии, огнем охвачено несколько этажей многоэтажки.

Сообщения о падении самолета появились вечером 17 октября. По словам очевидцев, на здание упал самолет.

«Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы подтвердил падение военного самолета — предположительно, Су-34.