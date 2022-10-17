Опубликованы кадры с места падения самолета на жилые дома в Краснодарском крае

Mash опубликовал видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

В сети появились кадры с места падения самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов. Как сообщает канал, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Еще одно видео с места крушения опубликовал телеканал НТВ. На записи видно языки пламени и плотную завесу черного дыма вокруг горящего дома.

Ранее в Белгороде во время обстрела города со стороны Украины на жилой дом упал осколок снаряда. Очевидцу удалось снять на видео первые секунды после происшествия.