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18:40, 17 октября 2022Россия

Опубликованы кадры с места падения самолета на жилые дома в Краснодарском крае

Mash опубликовал видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

В сети появились кадры с места падения самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов. Как сообщает канал, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Еще одно видео с места крушения опубликовал телеканал НТВ. На записи видно языки пламени и плотную завесу черного дыма вокруг горящего дома.

Ранее в Белгороде во время обстрела города со стороны Украины на жилой дом упал осколок снаряда. Очевидцу удалось снять на видео первые секунды после происшествия.

Константин Лысяков
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