Первые секунды после падения части ракеты на дом в Белгороде попали на видео

Очевидцы показали первые секунды после падения части ракеты на дом в Белгороде

Первые секунды после падения части ракеты на жилую многоэтажку в Белгороде попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны клубы пыли, которые образовались от попадания обломка в жилой дом. Автор видео призывает находившихся неподалеку детей скорее укрыться в безопасном месте, опасаясь новых попаданий снарядов.

Также кадры очевидца зафиксировали повреждения на техническом этаже дома.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны. Также появилось видео падения обломков.