Появились кадры падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

Mash опубликовал кадры падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В сети появились кадры падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде, где сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Видеозапись публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как после падения обломка в дом появляется черный дым.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны.

Мэр Белгорода Антон Иванов, в свою очередь, сообщил, что повреждения получил дом №42 на улице Губкина. Сведений о жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент нет.