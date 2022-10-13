В граничащем с Украиной городе подтвердили повреждения дома после падения ракеты

Мэр Иванов подтвердил, что в Белгороде поврежден дом после падения ракеты

В Белгороде на улице Губкина есть повреждения в жилом доме №42 после падения ракеты. Об этом сообщил мэр российского города Антон Иванов в Telegram-канале.

Он пояснил, что уже выехал на место происшествия. Спасательные службы и оперативники также начали работу, отметил Иванов.

Сведений о жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент нет. По словам Иванова, до случившегося в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее очевидцы рассказали, что на жилой многоэтажный дом в Белгороде упала часть ракеты. По данным издания Baza, при падении пострадали верхние этажи здания.

12 октября Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Белгородской области поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.