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13:00, 13 октября 2022Россия

В граничащем с Украиной городе подтвердили повреждения дома после падения ракеты

Мэр Иванов подтвердил, что в Белгороде поврежден дом после падения ракеты
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Mash

В Белгороде на улице Губкина есть повреждения в жилом доме №42 после падения ракеты. Об этом сообщил мэр российского города Антон Иванов в Telegram-канале.

Он пояснил, что уже выехал на место происшествия. Спасательные службы и оперативники также начали работу, отметил Иванов.

Сведений о жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент нет. По словам Иванова, до случившегося в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее очевидцы рассказали, что на жилой многоэтажный дом в Белгороде упала часть ракеты. По данным издания Baza, при падении пострадали верхние этажи здания.

12 октября Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Белгородской области поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

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Анна Щербакова
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