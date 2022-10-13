Власти российского региона подтвердили информацию об обстреле жилого дома

Белгородский губернатор Гладков подтвердил разрушение в жилом доме после обстрела ВСУ

После обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. Эту информацию подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина», — сообщил представитель властей.

Он отметил, что информация о пострадавших на данный момент уточняется. На месте находятся сотрудники оперативных служб и мэр города Антон Иванов.

О падении части ракеты во время срабатывания систем противовоздушной обороны ранее сообщал Telegram-канал Baza. По их данным, инцидент произошел на улице Губкина, пострадали верхние этажи здания.

Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.