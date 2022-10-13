Появилось видео с места падения части ракеты на многоэтажку в российском городе

Очевидцы публикуют видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку в Белгороде

Очевидцы публикуют видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку в Белгороде. Кадры в четверг, 13 октября, появились в Telegram-канале Mash.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел произвели Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он уточнил, что работает система противовоздушной обороны (ПВО). «Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. Мэр города Антон Иванов и все оперативные службы находятся на месте», — написал он.

12 октября стало известно, что Украина впервые нанесла удар по Белгородской области поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Уточнялось, что в общей сложности было выпущено более 100 снарядов.