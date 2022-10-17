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19:00, 17 октября 2022Россия

Очевидцы описали момент падения самолета на жилой дом в Ейске

Житель Ейска рассказал о возгорании на упавшем на дом самолете

Фото: ТАСС

При падении самолета на жилой дом в Ейске было видно возгорание, рассказал Евгений, один из очевидцев происшествия. По его словам, после этого воздушное судно накренилось и рухнуло. Момент падения самолета он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Видел из окна квартиры как самолет летел, было в носовой части что-то похожее на открытый огонь, — сказал Евгений. — После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Могу предполагать, что пилот успел катапультироваться. Сейчас в различных пабликах просят водителей по возможности объезжать это место, чтобы не мешать работе пожарным».

Он также добавил, что на месте уже работают скорая и пожарные.

«Самолет летел со стороны аэродрома, и вдруг стал падать. Результат на видно на роликах», — рассказала «Ленте.ру» Татьяна, другая местная жительница.

О падении самолета на жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. Как стало известно, упавшим самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в сети появились кадры с места падения самолета. На записи видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Кроме того, слышно несколько громких взрывов.

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Наталия Белова
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