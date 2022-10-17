Очевидцы рассказали о падении самолета на жилые дома в Ейске

SHOT: очевидцы рассказали о падении самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края

Очевидцы падения самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края рассказали об инциденте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам одной из женщин, сначала она увидела парашюты. «Кружит, вот, второй... Горит девятиэтажка уже», — прокомментировали очевидцы.

На записи видно, что несколько этажей жилой многоэтажки объяты огнем. Помимо этого, слышно несколько громких взрывов.

17 октября стало известно, что в городе Ейск Краснодарского края самолет упал на жилой дом. По предварительным данным, им оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще одно видео с места крушения опубликовал телеканал НТВ. На записи видно языки пламени и плотную завесу черного дыма вокруг горящего дома.