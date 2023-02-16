Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16

Kub Mash: скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении Су-34 в Ейске в октябре

Число погибших в результате падения падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске, которое произошло в октябре 2022 года, увеличилось до 16 человек. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, скончалась шестилетняя девочка. После случившегося ее спасли одной из первых и госпитализировали. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 48 человек пострадали.

Крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома произошло 17 октября. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться.

Позднее стало известно, что причиной падения самолета стало попадание в его двигатели двух птиц, их останки были найдены при осмотре обломков.