Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ТАСС, факт крушения подтвердили в Минобороны России.

После падения самолета в доме возник сильный пожар, здание горит с первого по четвертый этаж, сообщили власти. В МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.

Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться

При падении самолета было видно возгорание, рассказал в беседе с «Лентой.ру» Евгений, один из очевидцев происшествия. По его словам, после этого летательный аппарат накренился и рухнул.

«Видел из окна квартиры как самолет летел, было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз и упал, — отметил он. — Могу предполагать, что пилот успел катапультироваться»

Собеседник «Ленты.ру» также добавил, что скорая помощь уже на месте и работают пожарные.

По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя

По данным военного ведомства, в Ейске при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета, сообщили в Минобороны.

После падения самолета в небе заметили парашют

Очевидцы опубликовали фото парашютиста в небе рядом с местом падения самолета. Снимок разместила газета «Коммерсантъ».

На снимке можно разглядеть, предположительно, катапультировавшегося пилота.

Данные о пострадавших уточняются

По предварительным данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, в результате падения самолета возле жилого дома, повреждено 15 квартир.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Mash сообщал в своем Telegram-канале, что погиб минимум один человек, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным местных властей, расположенные рядом с домом социальные объекты не пострадали.

Об аварии самолета в Ейске доложили Путину

Президент России Владимир Путин заслушал доклады губернатора региона Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и руководителя Минздрава Михаила Мурашко по ситуации в Ейске и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства поручил министрам и главе региона вылететь на место ЧП для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уже выехал на место происшествия. «На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — отметил глава региона.