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23:17, 17 октября 2022Россия

Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске

В результате падения самолета в Ейске повреждено 72 квартиры
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате падения самолета в Ейске Краснодарского края повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, подсчитал предварительный ущерб министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

«Поврежден один дом, два подъезда, 72 квартиры. Его состояние оценит комиссия», — уточнили власти региона.

Открытое горение на месте крушения истребителя Су-34 ликвидировано. В тушении принимают участие более 410 человек и 105 единиц техники.

Самолет упал в Ейске в понедельник, 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. По данным министерства обороны России, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

На данный момент известно о четырех погибших и 25 пострадавших.

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Марина Совина
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