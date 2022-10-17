Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
В Ейске после крушения военного самолета Су-34 число погибших увеличилось до четырехСюжетПожар в Ейске
В Ейске после крушения военного самолета Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.
Ранее сообщалось, что жителей домов в Ейске, соседних с пострадавшим после падения самолета, эвакуируют. Уточняется, что желающим будут предоставлены места в санаториях, их обеспечат всем необходимым. Также в ближайшие санатории перевезут жильцов пострадавшего дома.
Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.