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21:28, 17 октября 2022Россия

Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске

В Ейске после крушения военного самолета Су-34 число погибших увеличилось до четырех
СюжетПожар в Ейске

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

В Ейске после крушения военного самолета Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Ранее сообщалось, что жителей домов в Ейске, соседних с пострадавшим после падения самолета, эвакуируют. Уточняется, что желающим будут предоставлены места в санаториях, их обеспечат всем необходимым. Также в ближайшие санатории перевезут жильцов пострадавшего дома.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.

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Марина Совина
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