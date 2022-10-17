В Ейске эвакуируют жителей соседних с местом падения самолета домов

Жителей домов в Ейске, соседних с пострадавшей девятиэтажкой, эвакуируют в санатории

Жителей домов в Ейске, соседних с пострадавшей после падения самолета Су-34 девятиэтажкой, эвакуируют, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что всем желающим будут предоставлены места в санаториях, их обеспечат всем необходимым. Также в ближайшие санатории перевезут и жильцов пострадавшего дома.

Оперштаб также сообщил, что в охваченной огнем после крушения истребителя проживает около 600 человек. Губернатор края Вениамин Кондратьев распорядился установить местонахождение каждого из проживающих в доме.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.

По данным на 20:00, число погибших составило два человека. Еще 15 человек пострадали, их госпитализировали.