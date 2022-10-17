Пожар охватил все девять этажей жилого дома в Ейске после крушения Су-34

В ЕДДС сообщили, что пожар охватил все этажи жилого дома в Ейске после крушения Су-34

В Ейске Краснодарского края пожар охватил все девять этажей жилого дома, возле которого потерпел крушение военный самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

По словам собеседника агентства, обрушений пока нет. Из дома эвакуировали около 100 человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что из-за начавшегося пожара повреждены минимум 17 квартир жилого дома. По данным регионального МЧС, погибли три человека, еще 15 пострадали.

О крушении истребитель-бомбардировщик Су-34 возле жилых домов в городе Ейске Краснодарского края стало известно 17 октября. В Минобороны сообщили, что борт выполнял учебно-тренировочный полет, у него загорелся один из двигателей. Пилоты успели катапультироваться. Момент падения самолета попал на видео.