Момент крушения военного самолета Су-34 в Ейске попал на видео

Mash опубликовал момент падения военного самолета Су-34 возле жилых домов в Ейске

Момент падения военного самолета Су-34 возле жилых домов в Ейске Краснодарского края попал на видео. Кадры крушения опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как летящий над жилыми домами самолет теряет высоту. В какой-та момент происходит вспышка, и воздушное судно падает. Также в небе видно парашюты катапультировавшихся пилотов.

Ранее в сети появилось видео с многочисленными взрывами на месте крушения самолета. На записи видно горящую многоэтажку, а также слышно несколько громких хлопков.

Вечером 17 октября военный истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение возле жилых домов в городе Ейске Краснодарского края. Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Во время набора высоты у него загорелся один из двигателей. Пилоты успели катапультироваться.