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19:21, 17 октября 2022Россия

Стало известно об одном погибшем и пострадавших при падении самолета в Ейске

Mash: один человек погиб при падении Су-34 около дома в Ейске, трое госпитализированы
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: ТАСС

При падении истребителя-бомбардировщика Су-34 около жилого дома в Ейске погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также каналу стало известно, что еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

При этом источник РБК в МЧС заявил, что оперативному ведомству пока неизвестно о наличии пострадавших, так как спасатели не могут провести разведку горящего дома из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов.

Ранее Минобороны сообщило, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной там назвали возгорание двигателя при взлете.

Падение самолета произошло вечером 17 октября.

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Антон Похиляк
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