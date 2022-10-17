Стало известно об одном погибшем и пострадавших при падении самолета в Ейске

Mash: один человек погиб при падении Су-34 около дома в Ейске, трое госпитализированы

При падении истребителя-бомбардировщика Су-34 около жилого дома в Ейске погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также каналу стало известно, что еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

При этом источник РБК в МЧС заявил, что оперативному ведомству пока неизвестно о наличии пострадавших, так как спасатели не могут провести разведку горящего дома из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов.

Ранее Минобороны сообщило, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной там назвали возгорание двигателя при взлете.

Падение самолета произошло вечером 17 октября.