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19:16, 17 октября 2022Россия

Многочисленные взрывы после падения самолета в российском городе попали на видео

Многочисленные взрывы после падения самолета в Ейске попали на видео

Многочисленные взрывы на месте падения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края попали на видео. Кадры очевидцев с места в понедельник, 17 октября, публикует Telegram-канал «Подъем».

Воздушное судно рухнуло во дворе жилого дома, после чего произошло возгорание топлива, огонь перекинулся на здание.

По последним данным, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Предварительно сообщается о повреждении 15 квартир. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Местные жители также опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета. Предположительно, это катапультировавшийся пилот.

Евгения Куликова
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