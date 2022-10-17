Названо число пострадавших квартир из-за падения Су-34 в Ейске

Губернатор Кондратьев сообщил о 17 пострадавших квартирах в Ейске после крушения Су-34

При падении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске в жилом доме, близ которого рухнул самолет, пострадали 17 квартир. Такие предварительные данные назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он пояснил, что пожар охватил сразу несколько этажей девятиэтажки.

Также Кондратьев сообщил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. Кроме того, для жильцов пострадавшего дома начали устанавливать пункт помощи.

Ранее Минобороны сообщило, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты с военного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной назвали возгорание двигателя при взлете.

Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения самолета в доме начался сильный пожар.

