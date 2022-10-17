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20:12, 17 октября 2022Россия

Число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось

МЧС: в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 пострадали

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

Число погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края увеличилось до двух. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС пишет ТАСС.

Еще 15 человек пострадали, их госпитализировали. Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших.

SHOT, в свою очередь, пишет о 19 пострадавших.

О ЧП стало известно ранее 17 октября. Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом. В результате здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей. По предварительным данным, пострадало 17 квартир.

В Минобороны России уточнили, что военный самолет потерпел крушение при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. В ведомстве причиной назвали возгорание двигателя.

Президент страны Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава отправиться в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

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Евгения Куликова
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