Число пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось

«Известия»: в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске пострадали 10 человек

Число пострадавших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края, по предварительным данным, увеличилось до десяти. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, пишет, что информация о погибших и пострадавших пока уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.

О ЧП стало известно ранее 17 октября. Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом. В результате здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей. По предварительным данным, пострадало 17 квартир.

В Минобороны России уточнили, что военный самолет потерпел крушение при наборе высоты во время выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной в ведомстве назвали возгорание двигателя.