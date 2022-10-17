Следователи возбудили дело из-за крушения Су-34 в Ейске

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске, на месте работают следователи

Число пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось

Начало событий в новости Число пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли криминалисты центрального аппарата ведомства и военные следователи для установления обстоятельств и причин катастрофы.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку. На место ЧП прибыл глава регионального ведомства Сергей Табельский для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кубанской прокуратуры.

Падение самолета произошло вечером 17 октября. Минобороны сообщило, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Причиной там назвали возгорание двигателя при взлете.

Воздушное судно упало во дворе рядом с жилым девятиэтажным домом. В результате здание загорелось. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадали десять человек.

