Путин после крушения Су-34 отправил в Ейск двух министров

Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим

Президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава отправиться в Ейск, где потерпел крушение самолет Су-34, для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава государства отправил на место происшествия двух министров — главу МЧС Александра Куренкова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Президенту также представили доклады по ситуации.

По данным Министерства обороны, военный самолет потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. В ведомстве назвали причиной возгорание двигателя при взлете.

По имеющимся данным, в результате происшествия погиб как минимум один человек. Также указывалась, что три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них ребенок. По факту крушения возбуждено уголовное дело.