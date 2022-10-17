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21:47, 17 октября 2022Россия

Открытое горение в жилом доме в Ейске ликвидировано

МЧС: открытое горение на месте крушения истребителя в жилом доме в Ейске ликвидировано
СюжетПожар в Ейске

Фото: Феликс Папикян/ РИА Новости

Открытое горение на месте крушения истребителя Су-34 в жилом доме в Ейске ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

«В 21.15 ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Для тушения пожара было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Ейске после крушения Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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Марина Совина
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