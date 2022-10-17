Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 17 октября 2022Россия

Погибшие в Ейске получили смертельные травмы при падении с верхних этажей

Замглавы Краснодарского края Минькова: люди в Ейске погибли при падении с верхних этажей

Фото: РИА Новости

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что погибшие в Ейске люди получили смертельные травмы после падения с верхних этажей, когда в доме, возле которого потерпел крушение военный самолет Су-34, начался пожар. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«По информации, которая у меня есть на сегодняшний час буквально, трое достоверно погибших у нас. Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей», — рассказала замглавы региона.

Она отметила, что информацию подтвердил главный врач больницы, имеющиеся травмы свидетельствуют о падении с высоты.

Минькова также рассказала, что семь человек находятся в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения. В больницах остаются пострадавшие легкой степени, всего восемь человек, после того, как они придут в себя, будет решаться вопрос об их дальнейшем размещении.

Ранее стало известно, что в Ейске после крушения Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
В Одесской и Николаевской областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Семьям погибших при падении самолета в Ейске выплатят миллион рублей
Бензема стал обладателем «Золотого мяча»
Пентагон начал искать варианты финансирования Starlink на Украине
В США описали политику Байдена одной фразой
Погибшие в Ейске получили смертельные травмы при падении с верхних этажей
Подмосковный «морж» спас чайку
Италия призвала своих граждан покинуть Украину
В «Роскосмосе» заявили об угрозе космического мусора МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.