Погибшие в Ейске получили смертельные травмы при падении с верхних этажей

Замглавы Краснодарского края Минькова: люди в Ейске погибли при падении с верхних этажей

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что погибшие в Ейске люди получили смертельные травмы после падения с верхних этажей, когда в доме, возле которого потерпел крушение военный самолет Су-34, начался пожар. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«По информации, которая у меня есть на сегодняшний час буквально, трое достоверно погибших у нас. Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей», — рассказала замглавы региона.

Она отметила, что информацию подтвердил главный врач больницы, имеющиеся травмы свидетельствуют о падении с высоты.

Минькова также рассказала, что семь человек находятся в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения. В больницах остаются пострадавшие легкой степени, всего восемь человек, после того, как они придут в себя, будет решаться вопрос об их дальнейшем размещении.

Ранее стало известно, что в Ейске после крушения Су-34 число погибших увеличилось до четырех человек. Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

