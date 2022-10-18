Число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось

Mash: число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Число погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края увеличилось до 14. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спасатели нашли под завалами тело мужчины. Его личность установить не удалось, поскольку он сильно обгорел.

По данным МЧС, в результате крушения погибли 13 человек, среди них трое детей. Еще 19 человек получили ранения, четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

