В Ейске завершили разбор завалов после пожара и сообщили о гибели 13 человек

МЧС сообщило, что разбор завалов после крушения Су-34 в Ейске завершен, погибло 13 человек

В Ейске завершился разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34. Число погибших достигло 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — рассказали в ведомстве.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали 19 человек, 68 спасены, в том числе при помощи автолестниц. Из многоэтажного дома эвакуировано свыше 360 жильцов.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

