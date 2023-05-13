Стало известно о гибели экипажа Су-34 при крушении в Брянской области

Mash: экипаж разбившегося в Брянской области Су-34 погиб

Экипаж разбившегося в деревне Истровка Стародубовского района Брянской области Су-34 погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела обнаружены, а место крушения оцеплено.

О крушении Су-34 стало известно практически в одно время с появлением информации о падении вертолета Ми-8, который также разбился в Брянской области. Причиной падения последнего стал загоревшийся двигатель. Все находившиеся на борту Ми-8 тоже погибли.