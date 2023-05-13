Губернатор Брянской области прокомментировал крушение вертолета

Губернатор Брянской области Богомаз: из-за крушения вертолета пострадала женщина

Вертолет и истребитель Су-34 рухнули в Брянской области. Что известно о крушении и жертвах?

Начало событий в новости Вертолет и истребитель Су-34 рухнули в Брянской области. Что известно о крушении и жертвах?

Из-за крушения вертолета в Брянской области пострадала женщина. Кроме того, обломки техники повредили несколько домовладений. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В своем комментарии глава Брянской области уточнил, что пострадавшую уже доставили в больницу.

«Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», — подытожил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. На месте крушения уже обнаружены обломки транспортного средства. Пилоты погибли.