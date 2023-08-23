Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пообщался с некими представителями частной военной компании «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин. Те подтвердили факт гибели бизнесмена, а также командира этой ЧВК Дмитрия Уткина.

По данным Росавиации, Евгений Пригожин значился в списке пассажиров упавшего самолета. Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. По предварительной информации пресс-службы министерства, никто из них не выжил.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.