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21:21, 23 августа 2023Россия

Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе

Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пообщался с некими представителями частной военной компании «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин. Те подтвердили факт гибели бизнесмена, а также командира этой ЧВК Дмитрия Уткина.

По данным Росавиации, Евгений Пригожин значился в списке пассажиров упавшего самолета. Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. По предварительной информации пресс-службы министерства, никто из них не выжил.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

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    Марина Совина
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