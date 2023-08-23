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23:13, 23 августа 2023Россия

Стало известно об обнаружении всех тел на месте крушения самолета Пригожина

SHOT: 10 тел обнаружены на месте крушения самолета Пригожина в Тверской области

Все десять тел обнаружены на месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Канал ссылается на неназванный источник. Другие подробности ситуации не уточняются.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. По информации РБК, следствие проверит все версии произошедшего. Среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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    Марина Совина
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